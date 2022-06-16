وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا

يتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري

ويرافق الوزير فى الزيارة، اللواء محمد عصام، مساعد الوزير، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، ومن ممثل يالتحالف المُنفذ للمشروع، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، وذلك في إطار المتابعة الدورية الميدانية لسير العمل بالمشروع.