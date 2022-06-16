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محمود مسلم

«البنك الأفريقي»: لن نقبل بعد 60 عاما من الاستقلال بأن تبقى قارتنا ضعيفة

كتب:

هاجر عمر
11:16 ص | الخميس 16 يونيو 2022
رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إنّ البنك الأفريقي يتطلع إلى المستقبل، وأنّه لن يقبل أحدا بعد 60 عامًا من الاستقلال، بأن تظل أفريقيا ضعيفة، ومشرزمة اقتصاديًا.

ثمار التكامل في أفريقيا

وأضاف أورواما، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه يجب البدء بحصاد ثمار التكامل في القارة السمراء، مشيرًا إلى أنّ الجهود المبذولة نحو التكامل الاقتصادي مشرزمة ومتقطعة.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

ولفت رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى أنّ تكلفة شراء القهوة الكينية على سبيل المثال كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أنّ عمليات التكامل تشهد وقت وكلفة كبيرة، وحيث ما كانت هناك إرادة لمد طريق بين القاهرة وجنوب أفريقيا على سبيل المثال، فإنّنا بحاجة لتوفير عملة صعبة، ويجد المقاولون الأفريقيون أنفسهم في وضع الضعف والمعاناة.

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