«زيلينسكي»: لم يبق من الجيش الروسي سوى جرائم الحرب والعار

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إنه بعد 100 يوم من الحرب «الروسية الأوكرانية»، لم يبق من الجيش الروسي «ثان أقوى جيش في العالم» سوى جرائم الحرب والعار والكراهية.

وأضاف زيلينسكي، في فيديو، إنه منذ 100 يوم استيقظ الأوكرانيون مختلفين، مشيرًا إلى استيقاظ الأوكرانيون ليس على ضوء أشعة الشمس، ولكن بفعل انفجارات الصواريخ التي أصابت منازل المواطنين.

باريس تعلن مقتل فرنسي في أوكرانيا.. وإذاعة «أوروبا 1»: قتل في قصف على «خاركيف»

من جانبها، قالت «باريس»، أمس الجمعة، إن مواطنا فرنسيا قتل في معارك بأوكرانيا، فيما أشارت مصدر أمني، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن مقاتلًا ذهب بصفة متطوع إلى أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الأول الخميس، أشارت إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية، إلى مقتل أول فرنسي في أوكرانيا، موضحة أنه التحق بالفيلق الدولي، وقتل في قصف مدفعي في منطقة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا.

باريس تنصح بشدة بعدم التوجه إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، شددت وزارة «الخارجية الفرنسية» في بيان على أن أوكرانيا بكامل أراضيها أصبحت ساحة حرب، ونصحت الوزارة، بشدة بعدم التوجه إلى أوكرانيا مهما كان السبب.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، إنهم يجتمعون بشكل دوري في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لبحث أطر العمل المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب «الروسية الأوكرانية» عن طريق التفاوض.

وقالت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الإخبارية، إن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر شهر مايو الماضي، التزام «كييف» الحياد تجاه حلف شمال الأطلسي«الناتو» مقابل بعض الضمانات الأمنية.، مشيرة إلى عقد مفاوضات بين كييف وموسكو بشأن مستقبل «شبه جزيرة القرم» وإقليم «دونباس» الواقع جنوب شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فنلندا: عقوبات «الاتحاد الأوروبي» ضد «موسكو» ستؤثر على 70 شركة

بدورها، قالت «الجمارك الفنلندية»، إن الحزمة الجديدة من عقوبات «الاتحاد الأوروبي» ضد «موسكو» ستؤثر على حوالي 70 شركة فنلندية، مشيرة إلى أن صادرات الشركات تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون يورو أو أكثر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، عن مصدر مطلع، قوله إن الحرب «الروسية الأوكرانية» دفع الإدارة الأمريكية برئاسة، جو بايدن، نحو مراجعة استراتيجية الأمن القومي لـ الولايات المتحدة.

بلينكن يبحث مع نظيره الدنماركي الأمن الغذائي

من جانبه، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن بوزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود. وناقش الوزيران، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعاون حلف شمال الأطلسي «الناتو» والأمن الغذائي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أجرى بلينكن، اتصالاً هاتفياً، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وناقش المسؤولان، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وكذلك فرص التعاون في القضايا الإقليمية.

بدورها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات علقت إنتاج طائراتها «737 ماكس» في مايو الماضي، لمدة 10 أيام، بسبب مشكلات في سلسلة التوريد.

وأشار خبراء إلى أن من المتوقع أن تخسر الشركة الأمريكية، حوالي 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.