زيلينسكي: روسيا تعتزم الاستيلاء على أحد أكبر المراكز الصناعية بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتقد أن القوات الروسية تعتزم الاستيلاء على زابوريزهزهيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق البلاد، ما سيسمح لجيشها بالتقدم بالقرب من المناطق الوسطى، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 720 ألف نسمة، هي عاصمة المنطقة التي تشترك في اسمها، وهي واحدة من أكبر المراكز الصناعية في ذلك الجزء من أوكرانيا.

زيلينسكي: التقدم الروسي خلق الوضع الأكثر تهديدًا

وتحتل روسيا بالفعل مساحات شاسعة من المنطقة، واستولت سابقًا على خيرسون وماريوبول ، ومدن كبيرة أخرى في جنوب أوكرانيا.

قال زيلينسكي إن التقدم الروسي خلق "الوضع الأكثر تهديدًا" ، لكن قوات بلاده كانت تحفر للقتال: «العدو يريد ... احتلال مدينة زابوريزهزهيا.. هناك المزيد منهم، هم أقوى، لكن لدينا كل فرصة للقتال في هذا الاتجاه».

في وقت سابق، اعترف زيلينسكي بأن القوات الروسية تتمتع أيضًا بميزة عددية في معركة مدينة سيفيرودونيتسك الشرقية؛ لكنه أصر على أن الجيش الأوكراني كان صامدًا في وضع صعب.

وقال إن سيفيرودونيتسك وشقيقتها مدينة ليسيتشانسك "مدينتان ميتتان اليوم"، مضيفًا أن القيادة الأوكرانية "ستتخذ قرارات وفقًا للوضع".

وقال زيلينسكي إن ما بين 10 آلاف و 15 ألف مدني ما زالوا في سيفيرودونتسك التي تعرضت لقصف المدفعية الروسية لأسابيع.

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار فى كييف

في السياق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن لدى روسيا الحق في ضرب مراكز صنع القرار التي خولت استخدام راجمات الصواريخ بعيدة المدى.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: «لا نحتفظ فقط بحقنا في إبعاد تهديد القوات الاوكرانية عن روسيا وجمهوريتي دونباس إلى مسافة تساوي مسافة التدمير المحتملة للصواريخ الجديدة، ولكن أيضا لضرب مراكز اتخاذ القرارات باستخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة».