قصف أوكراني على «دونيتسك» يسفر عن مقتل 7 أشخاص.. و«زيلينسكي»: الوضع خطير

قتل 7 مدنيين وأصيب 16 آخرين جراء قصف أوكراني على مدينة «دونيتسك»، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية تجهز نقاطا لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في عدد من المؤسسات الطبية وعيادة للأطفال في خاركوف ومكولاييف، وأشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إن قوات كييف تقوم باحتجاز موظفي ومرضى المؤسسات الطبية بالقوة بحجة ضمان سلامتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حاكم «منطقة لوجانسك»: موقف «كييف» ساء قليلا في «سيفيرودونيتسك»

من جانبه، أشار حاكم «منطقة لوجانسك»، سيرهي جايداي، إلى أن موقف «كييف» ساء قليلا في مدينة «سيفيرودونيتسك» الواقعة في شرق البلاد، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تدافع عن مواقعها في منطقة صناعية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن وضع بلاده سيكون صعباً في حال خسارة معركة «دونباس»، مضيفا إن الوضع في شرقي بلاده خطير.

وأشار زيلينسكي، في حديث لوسائل إعلام، إلى أن «موسكو» تريد السيطرة على «زابوريجيا» الواقعة جنوبي وسط أوكرانيا، أيضا للتقدم نحو وسط البلاد، واعترف الرئيس الأوكراني، معترفاً بتقدم القوات الروسية في «دونباس»، فيما اكد المسؤول الأوكراني استمرار الدفاع شرقاً.

رئيس أوكرانيا يرفض مقترح نقل الحبوب عبر بيلاروسي

وأوضح زيلينسكي، أن بلاده تدرس تصدير الحبوب عبر ممر آمن بالتنسيق مع بريطانيا وتركيا، ورفض رئيس أوكرانيا، مقترح نقل الحبوب عبر بيلاروسيا.

وفي سياق متصل، تعرض موقع الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا لـ هجوم إلكتروني من نوع «دي دي أو إس» منذ 4 يونيو الجاري، ويعد أقوى هجوم إلكتروني يتعرض له الموقع في السنوات الـ10 الماضية، حيث لا يزال معطلا لليوم الثالث على التوالي.

من جانبه، قال النائب الأول لمندوب «موسكو» لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، إن تصريحات رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشيل، في «مجلس الأمن الدولي»، أكثر تصريحات الاتحاد وقاحة، مضيفا إن من المؤلم رؤية مثل هذه المعايير المهنية المتدنية وانعدام الأخلاق بين مسؤولي «الاتحاد الأوروبي» الرئيسيين.

الرئاسة الأمريكية: «واشنطن» توفر لـ«كييف» فرصة حماية أراضيها

بدورها، أوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن «واشنطن» تزود أوكرانيا بالأسلحة لأغراض دفاعية بحتة، وفي تعليق حول تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمداد «كييف» بصواريخ بعيدة المدى، أوضحت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيير، أن بلادها توفر لـ«كييف» فرصة حماية أراضيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي جمهورية الجبل الأسود «مونتينيجرو»، طالب رئيس لجنة الشؤون الدولية في برلمان البلاد، ميودراج ليكيتش، حكومة بلاده بتوضيح أسباب قرارها منع مرور طائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجواء البلاد، متجهة إلى «بلجراد».

وألغيت زيارة لافروف إلى صربيا، التي كانت مقررة، أمس الاثنين، بعد إعلان الجبل الأسود وبلغاريا ومقدونيا الشمالية، إغلاق مجالها الجوي أمام طائرة الوزير الروسي.