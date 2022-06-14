«زيلينسكي»: التاريخ سيذكر معركة دونباس باعتبارها واحدة من أعنف المعارك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على مدينة «سيفيردونيتسك» الواقعة في شرقي بلاده مروعة، مضيفا، عبر «تليجرام»، إن التاريخ العسكري سيذكر بدون شك «معركة دونباس» باعتبارها واحدة من أعنف المعارك في أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

حاكم «لوجانسك»: الجيش الروسي يسيطر على 80% من «سيفيرودونيتسك»

وفي وقت سابق، أشار حاكم «منطقة لوجانسك»، سيرجي جايداي، إلى أن الجيش الروسي، يسيطر على 70 إلى 80% من «سيفيرودونيتسك»، مضيفا أن «قوات موسكو» لم تتمكن من تطويقها أو الاستيلاء عليها.

وأوضح زيلينسكي، أن «كييف» تتعامل مع شر مطلق، وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن ليس لدى بلاده خيار سوى المضي قدما وتحرير الأراضي الأوكرانية.

وأمس الأول الأحد، أوضح زيلينسكي، أن المعلومات الكاملة حول عدد الجثث في المقابر الجماعية أو في أي مكان آخر غير معروفة، وأشار الرئيس الأوكراني، إلى مقتل طفلين مع والديهما في قبو مبنى سكني في «ماريوبول» جنوب شرقي البلاد، جراء قصف روسي.

وكان جايداي، أوضح في وقت سابق، أن عمليات الإجلاء من مدينة «سيفيرودونيتسك»، باتت مستحيلة مع تفجير آخر الجسور، واضاف حاكم «منطقة لوجانسك»، أن مدينة «ليسيتشانسك» المحاذية تتعرض أيضا لقصف روسي مكثف.

تدمير كافة الجسور في «سيفيرودونيتسك»

وأشار حاكم «منطقة لوجانسك»، إلى تدمير كافة الجسور في «سيفيرودونيتسك»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير تمركز للقوات الأجنبية في أوكرانيا وعدد كبير من الأسلحة الأمريكية.

من جانبه، طالب الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات، أمس الاثنين، الدول الأوروبية، بتزويد «وارسو» بأسلحة مستعملة، لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراوسكي، إلى أن بلاده تخطط لتوقيع عقد لتوريد أسلحة لـ«كييف» تبلغ قيمته حوالي 630 مليون دولار، أكبر صفقة منذ 30 عامًا.

والأسبوع الماضي، وقعت السلطات البولندية، اتفاقية مع «واشنطن» لشراء 250 دبابة وتتفاوض الآن على شراء حوالي 300 دبابة مع كوريا الجنوبية، بينما تنتظر «وارسو» دبابات «ليوبارد» التي وعدت بها ألمانيا.

انتشال جثث 7 مدنيين من مقبرة جماعية بالقرب من «بوتشا»

بدورها، قالت السلطات في «منطقة كييف» بالقرب من بوتشا، إنه تم العثور على جثث عدة ضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، في مقبرة جماعية.

وأشار رئيس «شرطة كييف» الإقليمية، أندريه نيبيتوف، إلى انتشال جثث 7 مدنيين من مقبرة جماعية، موضحا أنه تم العثور على جثتين وأيديهما مقيدة وإصابات بطلقات نارية.

من جانبه، قال قائد الشرطة الأوكرانية، إيجور كليمينكو لوكالة «إنترفاكس» الأوكرانية للأنباء، إن تحقيقات جنائية فتحت في مقتل أكثر من 12 ألف أوكراني، وتضمنت العثور على بعضهم في مقابر جماعية.