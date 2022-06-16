سيد رجب يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «19 ب»: اعتبره تدريب تمثيلي

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بالمشاركة في فيلم «19 ب» الذي يواصل حاليًا تصويره في أحد اللوكيشنات بمنطقة مصر القديمة، مشيرًا إلى أنه انجذب إلى الفيلم منذ أن عرض عليه أحمد عبدالله السيناريو.

سيد رجب يشيد بسيناريو فيلم «19 ب»

وقال سيد رجب، خلال لقائه في برنامج «trending»: «السيناريو لما اتعرض عليا شدني جدًا لأن مش الكلام هو الأساس، المشاعر والأحساسيس والدوافع، والحالة النفسية للشخصيات هي اللي طاغية ودا بالنسبالي جميل، وبعتبره تدريب تمثيلي».

وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم: «أقوم بتجسيد شخص بيقع في مشاكل كتير، مشاكل ممكن تؤدي إنه يفقد المكان اللي هو عايش فيه، والمكان اللي هو عايش فيه دا بيفكره بتاريخه كله لأنه هو اشتغل في المكان دا، بس أصحاب المكان سافروا، وسابوه يحرس العقار».

أحمد عبدالله عن تعاونه مع سيد رجب: من زمان نفسي أشتغل معاه

كما أعرب المخرج أحمد عبد الله عن سعادته البالغة بالتعاون مع الفنان سيد رجب في أول تعاون فني بينهما: «أنا بحبه جدا وكنت من متابعينه من زمان جدًا، وكنت دايما بحبه في المسرح كتير، وأول ما أنا بدأت أهتم بالفنون والسينما كنت طول الوقت بحضر عروض فرقة الورشة، وكانت من أكتر الحاجات اللي فتحت عنيا على التمثيل، فطول عمري بحب سيد رجب ونفسي أشتغل معاه، ومبسوط جدًا إن أخيرًا بقا فيه سيناريو وهنشتغل مع بعض».

أحداث فيلم «19 ب»

تدور أحداث فيلم «19 ب» في إطار تشويقي حول فيلا قديمة مهجورة يعيش بداخلها سيد رجب، ولكنه مع الوقت يجد نفسه في مواجهة مع العالم الخارجي والأشخاص المحيطة به، وسوف تتغير حياته.