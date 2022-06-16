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بنك إنجلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة اليوم لأعلى مستوى في 13 عاما

كتب:

محمد الدعدع
12:14 م | الخميس 16 يونيو 2022
بنك إنجلترا

بنك إنجلترا

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماعه المقرر اليوم الخميس 16 يونيو 2022، وهي الزيادة الخامسة على التوالي في سعر الفائدة ودفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا.

القرار يأتي بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي لتصل إلى 0.75% في أعلى مستوى لها منذ عام 1994.

زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بهدف احتواء التضخم المرتفع

يعتقد بعض المستثمرين أن البنك المركزي الإنجليزي قد يضطر إلى تقديم زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بهدف احتواء التضخم المرتفع وبعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر تحرك له منذ عام 1994.

وصل التضخم البريطاني إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا عند 9% ومن المتوقع أن يتسارع ليتجاوز 10%، ومع ذلك، تلوح مخاطر الركود في الأفق، مع انكماش الاقتصاد للشهر الثاني في أبريل بينما فقد الجنيه الاسترليني أكثر من 10% مقابل الدولار.

بلغ متوسط سعر الفائدة في المملكة المتحدة 7.17 في المائة من عام 1971 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17 في المائة في نوفمبر من عام 1979 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.10 في المائة في مارس من عام 2020.

توقعات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى 1.25% بنهاية هذا الربع في يونيو الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على المدى الطويل، وسط توقعات أن يتجه سعر الفائدة في المملكة المتحدة حول 2.75% في عام 2023 و 3.00% في عام 2024.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.