بنك إنجلترا المركزي يتجه لرفع سعر الفائدة.. ودعوات عمالية للإضراب

قالت وسائل إعلام بريطانية، من بينها صحيفة جارديان، إنه من المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة، وذلك في الغالب لتجنب دوامة «الأجور/الأسعار»، في وقت حذر المركز مما وصفه بـ«الارتفاع المروع للأسعار».

ويواجه الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة واحدة من أعقد الأزمات، وجاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كمحرك رئيسي لهذه الأزمة، ما دفع كثير من الدول لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة تتعلق برفع سعر الفائدة وغيرها.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا

وقال سايمون تيسدال رئيس بنك إنجلترا، في تصريحات، إن هناك ارتفاعا مروعا للأسعار في المملكة المتحدة، لافتا إلى جملة من العوامل التي أثرت على بريطانيا كما أثرت على العالم كله في مسألة ارتفاع المواد الغذائية.

وعدد المسؤول المالي الإنجليزي هذه العوامل ممثلة في حرب روسيا وأوكرانيا التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وأضرت بكثير من بلدان العالم، فضلا عن مشكلة التضخم بصفة عامة وكذلك تداعيات التغيرات المناخية.

دعوات عمالية للإضراب في بريطانيا

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن هناك أزمة أجور تلوح في الأفق، ولفتت إلى أن اتحاد عمال الاتصالات هدد الأسبوع الماضي بأنه سيصوت على إضراب لضمان زيادة الأجور بدون قيود.

وشدد اتحاد عمال الاتصالات في المملكة المتحدة على ضرورة رفع الأجور أو منح مكافأة بدون قيد بحيث تتوافق مع معدل التضخم الحالي في البلاد والذي بلغ 9%.

دعوات لرفع أسعار الفائدة

وكان هوو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، حذر من أن أسعار الفائدة، وقال إنه يجب أن ترتفع أكثر لتقليل أعلى مستويات التضخم منذ 40 عامًا، وذلك بحسب تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.

فيما ألقى اللورد كينج أوف لوثبيري، المحافظ السابق للبنك، باللوم في ارتفاع التضخم على صانعي السياسة الذين تركوا أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة جدًا، مع الكثير من التيسير الكمي.