خبير: مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة.. وستؤمن جزءَا من إمدادات الغاز لأوروبا

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تتوقف على مجرد اتفاقية الغاز التي وقعت أمس تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، بل إنّ الاتحاد الأوروبي سيعتمد على مصر ودول منتدى غاز شرق المتوسط ليكون بديلا لروسيا الفترة المقبلة في تصدير الغاز لدول الاتحاد الأوروبي.

غراب: صادرات مصر من الغاز ستزيد بكميات كبيرة

أضاف غراب، في بيان له، أنّ صادرات مصر من الغاز ستزيد بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة، ما سيعود بالنفع وزيادة الدخل القومي والعملة الصعبة والاحتياطي النقدي، خاصة بعد زيادة أسعار الغاز عالميا، إضافة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يتعاون مع مصر حاليا لتطوير استراتيجية الهيدروجين بمصر، وسيتم إطلاقها في COP 27 لاستفادة شعوب دول العالم.

وتابع الخبير الاقتصادي أنّ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والاتحاد الأوروبي تزداد قوة ومتانة كل يوم، خاصة أنّ مصر أصبحت مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة والغاز بما تملكه من إمكانيات كبيرة وبنية أساسية تؤهلها لذلك، أهمها امتلاكها لمحطات إسالة الغاز بإدكو ودمياط والتي لا تمتلكها دولة أخرى بالشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة اكتشافات الغاز في مصر وتحولها من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة له، وزيادة حجم صادراتها من الغاز مؤخرا.

خبير يتوقع زيادة الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة

وأشار غراب إلى أنّ مصر ستشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمارات الأوروبية في مشاريع الطاقة والاستكشافات الجديدة والتنقيب عن الغاز والبترول، لزيادة إنتاج مصر من الغاز وزيادة صادراته، موضحا أنّ مصر تمتلك محطات تسييل الغاز والتي ستدر عليها دخلا كبيرا، حيث تعد هي المركز الرئيسي لدول الشرق الأوسط، والذي لا تستطيع دولة أن تصدر غازها قبل مروره على محطات تسييل الغاز في مصر ثم إعادة تصديره لأوروبا، وبذلك تصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة رسميا.

محطة إسالة إدكو كافية لاستقبال غاز الدول المجاورة

ولفت غراب إلى أنّ طاقة محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط كبيرة وكافية لاستقبال غاز الدول المجاورة لتسييله وإعادة تصديره لأوروبا، إلى جانب الصادرات المصرية من الغاز، موضحا أنّ هذا يعود بالنفع على مصر من عدة جهات، أولها الاستفادة من تسييل الغاز، إضافة إلى رسوم عبور الغاز عبر الشبكة القومية للغاز، مشيدا بدور الدولة المصرية بإنشائها منتدى غاز شرق المتوسط والذي جمع اللاعبين الأساسيين المنتجين للغاز والذي جاء دوره ليظهر بقوة ليمد أوروبا والعالم باحتياجاتهم من الغاز وظهور مصر بقوة في سوق الغاز العالمي.

وقال الخبير الاقتصادي إنّ إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 وصلت لنحو 99.3 مليون طن، وفقا لتقرير منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للبترول «أوابك»، مقارنة بنحو 95.1 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2021، بمعدل نمو بلغ 4.2%، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية من الغاز خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبحت مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة وزيادة حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي المصري وزيادة الاعتماد عليه من قبل السوق الأوروبي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.