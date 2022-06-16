ناهد السباعي: أكثر ما جذبني في فيلم «19 ب» لوكيشن التصوير

تشارك الفنانة ناهد السباعي في بطولة فيلم «19 ب»، إذ تجسد دور ابنة الفنان سيد رجب خلال أحداث الفيلم الذي يواصلون تصويره الفترة الحالية في إحدى الفيلات في منطقة مصر القديمة.

ناهد السباعي تعبر عن سعادتها بالمشاركة في فيلم 19 ب

وأعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، وقالت خلال لقائها في برنامج «trending»: «شدني جدا إني نفسي أشتغل مع أستاذ أحمد عبد الله، وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وكان نفسي أعمل تجربة معاهم، ومبسوطة بده جدا ومبسوطة إننا في الفيلم مع بعض، وكلنا حابينه وحابين نشتغل فيه».

كما تحدثت خلال لقائها أن أكثر ما جذبها للفيلم هو مكان تصوير الفيلم خاصة وأنهم يقومون بالتصوير في مكان واحد، موضحة: «أهم حاجة في الفيلم فكرة إننا بنصور في مكان واحد، إزاي تبقى دا ليه صعوبته على قد ما ممكن يبان إنه سهل أو بسيط، بس بيبقى صعب إنه تبقى بتشد المشاهد لمدة ساعة ونص لمكان واحد، فدي من الحاجات التحدي واللي بتشد الممثلين عادة».

الفكرة العامة لفيلم 19 ب

تدور أحداث فيلم 19 ب في فيلا قديمة مهجورة يعيش بها رجل عجوز والذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب، وهو شخص يعيش في عزلة ويبدأ البحث في حياته وماضيه، وعلاقته بالأشخاص المحيطة به، وخلال الأحداث يجد نفسه في مواجهة سوف تغير حياته وتقلبها، والفيلم بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله.