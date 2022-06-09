ناهد السباعي تزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. وزعت هدايا وألعاب

زارت الفنانة ناهد السباعي، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، لتقديم الدعم النفسي والإنساني للمرضى الذين يتلقون العلاج.

وتفقدت «السباعي» برفقة فريق العلاقات العامة بالمستشفى، كافة أقسام مستشفى شفاء الأورمان، للتعرف على أنواع الخدمات الطبية والعلاجية، ومراحل العلاج التي يخضع لها المريض خلال تلقيه الرعاية اللازمة.

دور الفن في دعم مرضى الأورام

وحرصت الفنانة ناهد السباعي خلال تفقدها الغرف العلاجية للأطفال، على تقديم الهدايا والألعاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذويهم، في سبيل دعمهم وتقوية عزيمتهم لتلقي العلاج، مؤكدة أن للفن دور كبير في دعم مرضى الأورام من خلال العديد من الأدوار في الدراما والسينما التي تجسد قصص حقيقية واجهت المرض وانتصرت عليه، مما ينعكس بشكل إيجابي على المرضى ويمنحهم الأمل في الشفاء.

صرح طبي يستحق كل الدعم

كما أشادت الفنانة ناهد السباعي بمستوى الأداء بكافة أقسام مستشفى شفاء الأورمان، والتي يتمتع طاقم العمل فيها بكفاءة عالية، فضلًا عن الأجهزة الحديثة ذات المواصفات القياسية العالمية، مؤكدة أن المستشفى صرح طبي يستحق كل الدعم.

من جانبه شكر محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الفنانة ناهد السباعي، مؤكدًا أن الفن رسالة قوية داعمة لمحاربي السرطان، وأن زيارات الفنانين والفنانات لهذا الصرح في سبيل دعم المرضى ومؤازرتهم، تعد داعم نفسي كبير لهم خلال رحلتهم في تلقي العلاج.