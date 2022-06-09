تطعيمات يخضع لها الحجاج قبل السفر للسعودية.. اعرف قائمة الأسعار

يخضع الحجاج قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لبعض التطعيمات، كشفت عنها وزارة الصحة والسكان كونها إجبارية وترفق بكافة المستندات الخاصة بالحج.

وفيما يلي نعرض أبرز التطعيمات التي يتلقاها الحجاج قبل السفر، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان في بيانها.

تطعيمات الحجاج قبل السفر

لقاح السحائي الرباعي

تطعيم الأنفلونزا

لقاح كورونا

السولك الخاص بشلل الأطفال

وبدأت مكاتب وزارة الصحة في مختلف الأنحاء إجراءتها في تطعيم الحجاج والمعتمرين للمسافرين لأداء فريضة الحج لهذا العام، إذ تتوافر بها كافة التطعيمات واللقاحات الخاصة بتأمين الحجاج من العدوي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إن تطعيم الإنفلونزا اختياري للحجاج لكن باقي التطعيمات المذكورة أعلاه من كورونا ولقاح السحائي الرباعي وشلل الأطفال إجبارية، مشيرة إلى أن الحصول على التطعيمات لا يتعارض مع بعضها البعض.

وبعد حصول الحجاج على اللقاحات المذكورة سيمنح شهادة معتمدة تفيد حصولهم على التطعيمات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وبالجرعات المناسبة، وترفق بكافة مستندات السفر لأداء فريضة الحج.

أسعار تطعيمات الحجاج قبل السفر

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار تطعيمات الحجاج قبل السفر.

تطعيم السولك الخاص بشلل الأطفال بــ 25 جنيها.

تطعيم الأنفلونزا بــ 25 جنيها.

تطعيم السحائي الرباعى بــ 125 جنيها.

أما عن لقاح كورونا فهو مجانا من مراكز لقاحات كورونا في مختلف المحافظات، وفقا لما تتبعه وزارة الصحة في إطار عملها على تلقي جميع المواطنين اللقاح في ظل مواجهة فيروس كورونا.

مواعيد عمل مكاتب الصحة

وتعمل مكاتب وزارة الصحة والسكان، يوميا، ما عدا الإجازات الأسبوعية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.