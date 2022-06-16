ألمانيا تتعهد بمساعدة أوكرانيا «طالما استلزم الأمر»

قال المستشار الألماني، أولاف سولتش، إنّه يتعهد بمساعدة أوكرانيا، طالما استلزم الأمر، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّه سيعقد محادثات مع الرئيس الأوكراني، لتوجيه رسالة وحدة أوروبية إلى أوكرانيا.

قطار خاص إلى أوكرانيا

وجاءت تصريحات المستشار الألماني والرئيس الفرنسي، خلال زيارتهما إلى أوكرانيا صباح اليوم، مستقلين قطارا خاصا من بولندا، ومتجهين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.