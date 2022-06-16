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محمود مسلم

البنك الأفريقي: نأمل لزيادة حجم التعاملات المحلية في القارة لـ3 مليارات دولار

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هاجر عمر
02:42 م | الخميس 16 يونيو 2022
رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إنّه يمكن للدول الأفريقية تداول البضائع والسلع فيما بينها بالعملات الأفريقية، موضحا أنّ التجارة الأفريقية وفرت مبالغ كبيرة تزيد على 5 مليارات دولار.

اجتماعات البنك الأفريقي

وأضاف أورواما، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ المبالغ التي وفرتها منظومة التجارة الداخلية، تم استثمارها في البنية التحتية، ومن خلالها أيضًا تمكنت أوغندا بالاستعانة بمقاول مصري تلقى أجره بالجنيه المصري.

التعاون المصري الأوغندي

وأشار رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى أنّ التعامل بين المقاول المصري والجانب الأوغندي بالعملة المحلية تم بسلاسة، لافتًا إلى أنّ حجم التعامل بالدولار بلغ قيمتة 500 مليون دولار، وهناك أمل لزيادتها إلى 3 مليارات دولار.

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