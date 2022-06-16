عادل إمام بعد شائعة وفاته.. كيف تحدث عن ألم فراق والدته؟

تصدر الفنان عادل إمام محركات البحث على «جوجل»، بعدما انتشرت شائعات تفيد وفاته، وكالعادة تجاهل الزعيم عادل إمام الرد على تلك النوعية من الشائعات، وخرج شقيقه المنتج عصام إمام لينفي الأمر، مؤكداً أنه بحالة صحية جيدة.

عادل إمام يتصدر الترند بسبب شائعة الوفاة

تزامناً مع تصدر الزعيم عادل إمام ترند «جوجل»، نعرض خلال التقرير التالي تفاصيل حديث الزعيم عادل إمام عن والدته بعد وفاتها، حيث شعر بصدمة الفراق، وهو يعتبر من أبرز المواقف الإنسانية الصعبة، التي رواها عادل إمام، وهو علاقته بوالدته وشعوره بعد وفاتها، حيث دخل في حالة صدمة بعد رحيلها بشهر تقريبًا.

تفاصيل رواية عادل إمام عن والدته

وروى عادل إمام تفاصيل تلك الفترة، في أكثر من حديثٍ تليفزيوني، قائلًا: «أمي كانت مريضة بمرض صعب جدًا، وتعبت جامد وكان نفسي تستريح إلى أنّ توفاها الله، وتلقيت الخبر في التليفون إنها ماتت في المستشفى، وروحت صليت ركعتين على روحها فورًا، وطلعت على المستشفى، ورفضت إنّى أكشف وشها».

عادل إمام يتحدث عن شعور والده

وتابع عادل إمام، قائلًا: «كنت أول مرة أشوف أبويا بيعيط، يوم وفاة أمي»، مضيفًا «بعد شهر تقريبًا من تاريخ الوفاة، كنت ماشي بعربيتي في أحد شوارع وسط البلد، وفجأة ركنت وقعدت أعيط كتير أوي.. افتكرت أمي.. واكتشفت إني افتقدت أكبر حب في حياتي.. مفيش حد بيحبني قد أمي».

شائعات واجهت عادل إمام

لم تكن تلك المرة الأولى التي يواجه فيها الزعيم عادل إمام شائعات وفاته، ومن جانبه أبدى شقيق الفنان عادل إمام استياءه من الشائعات المتكررة حول الحالة الصحية للفنان الكبير، قائلا إنه بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي، كما أنه يستعد لتقديم فيلم «الواد وأبوه»، وهو يعتبر بمثابة عودة للزعيم عادل إمام للسينما بعد غياب قارب الـ12 عاما.