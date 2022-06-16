«الواد وأبوه» فيلم عائلي جدا.. يجمع عادل إمام وشقيقه ونجليه «محمد ورامي»

كشف المنتج عصام إمام أن شقيقه الفنان الكبير عادل إمام يستعد لبطولة فيلم سينمائي مع نجله «محمد»، باسم «الواد وأبوه» من إخراج رامي إمام، ومن المقرر أن يبدأ العمل على المشروع الجديد، بعد أن يطرح محمد عادل إمام أحدث أعماله السينمائية «عمهم» في موسم عيد الأضحى السينمائي.

وقال عصام إمام، في مداخلة هاتفية ببرنامج «تريندينج»، إن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول العلاقة بين أب وابنه: «موضوع الفيلم عاجبني وشجعني على إنتاجه، إذ يتطرق إلى العلاقة واللغة بين الأب والابن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني الجميلة التي تمس الأسرة».

المنتج عصام إمام يكشف تفاصيل فيلم «الواد وأبوه»

فيلم جديد يجمع بين عادل إمام وإبنه محمد إمام والمنتج عصام إمام يكشف التفاصيل عبر #MBCTRENDING#MBC4

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وكشف «إمام» أنه لم يتم الاستقرار على باقي فريق عمل فيلم «الواد وأبوه» بشكل نهائي، ولكن هناك عدة جلسات العمل التي يتم عقدها حتى يصبح جاهزا للخروج إلى النور خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الأخر، أبدى شقيق الفنان عادل إمام استياءه من الشائعات المتكررة حول الحالة الصحية للفنان الكبير، قائلا إنه بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

بعد غياب 12 عاما.. عادل إمام يعود للسينما بـ «الواد وأبوه»

ويعتبر فيلم «الواد وأبوه» بمثابة عودة للزعيم عادل إمام للسينما بعد غياب قارب الـ 12 عاما، إذ قدم أخر أعماله السينمائية «زهايمر» للمخرج عمرو عرفة، عام 2010، بينما يعتبر العمل السينمائي الثالث الذي يجمعه بنجله محمد إمام بعد فيلم «حسن ومرقص» للمخرج رامي إمام في 2008، و«عمارة يعقوبيان» للمخرج مروان حامد في 2006.