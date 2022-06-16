«سعفان» في مقر اتحاد العمال للاطمئنان على سير انتخابات اللجان النقابية

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العامة التي تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.

انتخابات النقابات العمالية

وتشهد بعض النقابات العامة انتخابات على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة، وشدد الوزير خلال جولاته على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة .

ووجه الوزير الشكر لممثلى النقابات العامة، ومشرفي اللجان الانتخابية على المساعدة المقدمة منهم للقيام بتلك المسئولية والمشاركة فى إنجاح العملية الانتخابية فى النقابات العمالية، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال فى القيام بأعمالهم من الإشراف على لجان الاقتراع والتصويت.

وكانت إجراءات المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية وممثلي العاملين بالقطاع العام بدأت يوم 8 مايو 2022 ،بتقديم الأوراق، مرورا بالإقتراع، ثم الإيداع ، حيث أن 1.9 مليون عامل إختاروا ممثليهم بمواقع العمل المختلفة.

وففي ذلك التاريخ إنطلق ماراثون المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وشارك فيها –المرحلة الأولى- مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية

وشملت المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بـ«الصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، والتعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك»، حيث أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد علي تنظيم العملية الانتخابية.

ويشار هنا إلى أنه كان هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة في كافة المحافظات، تلقت طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملًا في انتخابات المرحلة الأولي

وبدأت المرحلة الثانية من السبت 21 مايو 2022 ، إجراءات المرحلة الثانية من إنتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022 - 2026، استكمالاً المرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة،حيث أن المرحلة الثانية من الإنتخابات تم إيداع الأوراق الخاصة بها يومي 1 و2 يونيو المقبل،لتبدء بعدها إنتخابات النقابات العامة ،والإتحاد العام.

المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية

وشملت المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً بـ:«العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف».