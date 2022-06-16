إحالة 58 من العاملين بمدرسة ومركز طبي بالشرقية للتحقيق بسبب «التزويغ»

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة لقرية العباسة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية.

وبدأ محافظ الشرقية جولتة بتفقد مدرسة العباسة الإبتدائية، للتأكد من تواجد العاملين، واطلع على سجل الحضور والانصراف، وتبين تغيب 37 من العاملين، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت التعليمية والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية لضبط منظومة العمل.

متابعة انتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بقرية العباسة

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بقرية العباسة، مشدداً على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد 22 من العاملين بالوحدة، ليقرر المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لضمان حسن سير وانتظام العام.

وأكد المحافظ، ضرورة تواجد رئيس الوحدة المحلية بالشارع لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

تغيب 21 عاملا بمركز طب الأسرة

كما توجه محافظ الشرقية لمركز طب الأسرة بالعباسة وبالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف تبين عدم تواجد 21 من العاملين بالمركز، ليصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد المحافظ على مدير المركز بضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة المترددين على المركز.

وأوصى محافظ الشرقية العاملين بمركز طب الأسرة بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.