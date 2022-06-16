التضامن: تنظيم ورش عمل في 23 وحدة اجتماعية داخل الجامعات المصرية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الإنجازات الخاصة بالمتطوعين بوحدات التضامن داخل الجامعات،، مشيرة إلى تنفيذ ورش القيادة والتبعية على مستوى 23 وحدة، شارك فيها 2660 مستفيدا، وتضمنت ورش عمل نظرية وعملية عن مفهوم القيادة وأنواعها وسمات القادة، ومحاكاة عملية للشخصية القيادية.

تدريب بعض المتطوعين داخل الوحدات

وقامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات خلال عام 2021 و2022، بتدريب بعض المتطوعين وترشيح قادة من المتطوعين في العديد من المجالات التطوعية داخل وحدات «التنظيم والإدارة، موارد بشرية، علاقات عامة، إعلام، مبادرات».

تنظيم 25 معسكرا ضم 2752 مستفيدا

ونظمت وحدات التضامن سلسة من المعسكرات، شارك فيها المتطوعون بشكل أساسي في كافة الأنشطة المنفذة بها، وذلك بمعدل 25 معسكرا، شمل 2752 مستفيدا، ويعد معسكر «قادة التطوع »، و«قادرون باختلاف» أهم المعسكرات التي شارك فيها متطوعو الوحدات، في أنشطة وخدمات التمكين الاقتصادي وكرست وحدات التضامن الاجتماعي ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام 2021-2022 عدداً من الأنشطة في محور التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بل قامت الوحدات في العديد من الجامعات بإشراك متطوعيها كعارضين «المتطوع المنتج»، للمنتجات المختلفة ضمن معارض وحدات التضامن والأسر المنتجة بالجامعات بإجمالي عدد مستفيدين 6360.

عقد جلسات الإرشاد الوظيفي

وأضافت أنه تم عقد جلسات الإرشاد الوظيفي والمشاركة في الملتقيات التوظيفية بإجمالي عدد مستفيدين «2210»، وذلك حرصاً من وحدات التضامن الاجتماعي على جعل متطوعيها ذو استعداد قوي لاستقبال الحياة العملية والخروج لسوق العمل.

ونظمت التضامن جلسات الإرشاد الوظيفي والمشاركة في الملتقيات التوظيفية والتي تهدف إلى تعريف الطالب بمتطلبات سوق العمل حتى يستطيع وضع أولى خطواته نحو الحياة العملية، حيث شملت دورات تدريبية مصغرة لتعريف الطالب بمتطلبات سوق العمل، وكيفية إنشاء سيرة ذاتية، ومهارات المقابلات الوظيفية، وكيفية تحديد الإمكانيات طبقاً لاحتياجات الوظيفة، تحليل الفرد وتحليل العمل .

وشارك في جلسات الإرشاد الوظيفي 2210 طالب، وجاري استكمالها خلال إجازة نهاية العام الدراسي، كما شاركت بعض الوحدات الأخرى بجامعات «أسوان والفيوم وسوهاج، أزهر المنصورة»، في الملتقيات التوظيفية التي أطلقتها الجامعات، مثل ورش التمكين الاقتصادي والذي شكل نشر الوعي تجاه المشروعات الصغيرة أهمية بالغة في عمل الوحدات، فبدأت كافة الوحدات تنفذ العديد من الأنشطة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ودراسات الجدوى ، ثم الانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بتعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها.