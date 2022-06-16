الحكم على تشكيل عصابي سرق سيارة شركة مقاولات بالإكراه 14 أغسطس القادم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بسرقة إحدى السيارات المملوكة لشركة المقاولات العامة والتوريدات، وذلك عن طريق الإكراه وتهديد قائدها بأسلحة نارية، بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، لـ14 أغسطس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

استخدام أسلحة نارية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنه في غضون سبتمبر من العام 2021 بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بسرقة إحدى السيارات المملوكة لشركة المقاولات العامة والتوريدات وذلك عن طريق الإكراه وتهديد قائدها بأسلحة نارية، وكان ذلك بمنطقة المقطم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز وأحرز المتهمون جميعا أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي عبارة عن سلاحين ناريين غير مششخنين وعدد اثنين بندقية خرطوش كما حازوا وأحرزوا ذخائر «طلقات خرطوش»، مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لأيا منهم بإحرازها وحيازتها.

بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بتعرض سائق بشركة المقاولات العامة والتوريدات، لعملية سرقة بالإكراه من قبل 6 متهمين وذلك أثناء استقلاله السيارة قيادته بدائرة القسم، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه، باستخدام المتهمين أسلحة نارية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم فحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، وتم التوصل لهوية المتهمين وبإعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم للجريمة محل الاتهام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت قرارها السابق بتأجيل القضية للحكم فيها لجلسة 14 أغسطس.