المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. تفاصيل براءة 3 أشخاص من سرقة «الريف الأوروبي»

في الآونة الأخيرة، تردد على مسامعنا كثيرا، اسم مزرعة الريف الاوروبي، وعند سماعها مرة أخرى، يرتبط تلقائيا في ذهننا بالمذبحة التي حدثت من قبل، وراح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة، لكن هنا تختلف التفاصيل، اتهم 3 أشخاص في سرقة مبلغ مالي قدره مليون جنيه، من إحدى مزارع الريف الأوروبي بالشيخ زايد.

سرقة خزانة بمزرعة في الريف الأوروبي

في إحدى غرف مزرعة في الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، كان رجل أعمال تحت تهديد السلاح، وجه عليه أحد اللصوص، من أجل سرقة المال المتواجد داخل الخزنة، بملامح يشوبها الخوف، فتح رجل الأعمال خزنته، وتمكن اللص من سرقة مبلغ يقدر بمليون جنيه، عندما أخذ الأخير غايته من التهجم على المزرعة فر هاربا، خوفا من الإمساك به.

نسب تهمة السرقة لخفيري المزرعة

بعد هروب اللص المجهول، اتهم في هذه الواقعة 3 أشخاص، من بينهم 2 خفراء المزرعة، قد نسبت لهما النيابة، تهمة تسهيل دخول الشخص الثالث، إلى سكن المجني عليه «رجل الأعمال» وذلك عن طريق كسر الباب وتهديده بالسلاح الناري وكسر الخزينة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات الموجودة بداخل الخزانة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بسرقة خزانة خاصة من داخل مسكنه بالشيخ زايد تحت تهديد السلاح، وعقب تفريغ الكاميرات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

براءة المتهمين من سرقة مزرعة الريف الأوروبي

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أمس الثلاثاء، ببراءة 3 متهمين وذلك بعد اتهامهم بسرقة مبلغ مالي قدره مليون جنيه من داخل خزانة رجل أعمال تحت تهديد السلاح داخل مزرعة في الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد.