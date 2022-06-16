لجنة العفو الرئاسي تزف بشرى بشأن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين

زف أعضاء لجنة العفو الرئاسي، بشرى سارة بشأن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين، وقال محمد عبدالعزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بشرى جديدة اليوم بخروج مجموعة جديدة بقرارات عفو رئاسي من المحكوم عليهم ومجموعة يتم إخلاء سبيلهم من الحبس الاحتياطي وتستمر البشاير، إن شاء الله».

العفو الرئاسي

فيما أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اليوم سيتم الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين.

وقال الخولي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تتوالى بشائر الخير اليوم بالإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم».

وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيا.