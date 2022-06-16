مصدر بـ«مجلس الدولة»: المستشار المعزول خالف قوانين العمل وخرج عن الأعراف القضائية

أكد مصدر مطلع بمجلس الدولة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بخصوص عزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة، جاء نتيجة لمخالفات جسيمة لقوانين عمل مجلس الدولة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشار المعزول خالف قوانين العمل الخاصة بمجلس الدولة، بممارسة أعمال تجارية بأحد الدول الإفريقية، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وخروجًا عن التقاليد والأعراف القضائية.

يذكر أن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار «م. ه» نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.