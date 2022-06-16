جامعة أسيوط توسع أطر التعاون مع جامعة «فيرجينيا تك» بإطلاق دبلومة مهنية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توسيع أطر التعاون العلمي المشترك، مع كبرى المؤسسات العلمية الدولية، ما أنعكس أثره خلال السنوات الأخيرة، في نجاح الجامعة في إبرام عدد من اتفاقيات التعاون الهادفة، إلى طرح برامج علمية مشتركة لطلاب المرحلة الجامعية أو للباحثين فى مجال الدراسات العليا.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور خالد حسونة المدير المعاون لمركز البحث والتعليم والتطوير الدولى بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب، والدكتور سامح فكرى رئيس قسم الآثار بكلية الآداب.

مناقشة آليات الدراسة

كشف طارق الجمال، أن اجتماعه مع ضيف الجامعة وممثل جامعة فيرجينيا تك، تضمن مناقشة آليات إطلاق الدراسة بالدبلومة المهنية المشتركة بين الجانبين والمتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، التي مقرر بدء الدراسة بها أكتوبر المقبل 2022، بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

وتمتد فترة الدراسة بها، لمدة 9 أشهر، وتتكون من 80 ساعة دراسية أون لاين، التي يمكن الالتحاق بها من خريجى كلية الحاسبات والمعلومات والأولوية لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بالكلية، يتم منح الناجم بها شهادة دبلومة مهنية معتمدة من جامعة أسيوط وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية.

مناقشة سبل التعاون

كما كشف رئيس جامعة أسيوط، أن الاجتماع المشترك تتضمن كذلك مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال دراسة الآثار، وهو التخصص الذي تبحث جامعة فيرجينيا تك، إمكانية طرحه خلال الفترة المقبلة وهو التخصص الذى تتمتع به كلية الآداب بكوادر بشرية وإمكانيات علمية متميزة فى مجالات الآثار المصرية والقبطية وعلوم المصريات.

بدء اتخاذ الإجراءات للبرنامج

كما تم الإشارة خلال الاجتماع، إلى بدء جامعة أسيوط فى اتخاذ الإجراءات، لإضافة برنامج خاص بكلية الآداب فى مجال الإرشاد السياحي، لإعداد مرشدين سياحيين مؤهلين لتعزيز السوق السياحي في مصر، في ظل ما تملكه من مجالات سياحية مختلفة، تجمع بين السياحة الآثرية والدينية والشاطئية والطبيعية والعلاجية، وكذلك منطق ومحميات طبيعية خلابة.