سعر الدولار اليوم الجمعة 17-6-2022 في البنوك المصرية

على مدار الساعات القليلة الماضية، كان سعر الدولار محل بحث كبير من المواطنين، بعد أن أعلن البنك الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة، ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعاره، خصوصا العاملين في الشركات العالمية ويحصلون على رواتبهم الخاصة بالدولار.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على توفير وتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو من عام 2022، وجاءت الأسعار، كالتالي:

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

سجل سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق أول تعاملات للبنوك.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الجمعة 16 يونيو نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وذلك مع بداية تعاملات البنوك اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في حين سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم الجمعة، الموافق 16 يونيو، نحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق للموقع الرسمي للبنك في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق موقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، لسعر 18.73 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.