سعر الدولار اليوم الخميس 16-6-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، اليوم الخميس الموافق 16-6-2022، ارتفاعا طفيفا في البنوك المصرية، لذا تترقب شريحة كبيرة من المتابعين لأسعار العملة الأمريكية وغيرها من العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية المصرية، وفقا لما أعلنته البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مع بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي تعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك العاملة بمصر الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الخميس 16 يونيو نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وذلك مع بداية تعاملات البنوك اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في حين سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم الخميس الموافق 16 يونيو، نحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق للموقع الرسمي للبنك في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما بلغ سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق موقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، لسعر 18.73 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق أول تعاملات للبنوك.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك في بداية تعاملات اليوم.