مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2022.. للمصريين والأجانب

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA» برئاسة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس الأمناء، فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، من الشهادات العربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بدءا من السبت المقبل، حتى شهر سبتمبر المقبل، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2022

أوضحت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA» عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الجامعة أول تعليم جامعي بريطاني فى مصر، مضيفة أن بها 10 كليات، وهي «كلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية الفنون والتصميم، وكلية علوم الإدارة، وكلية الإعلام، وكلية اللغات والترجمة»، موضحة أن قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022 للطلاب المصريين والوافدين.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وقالت الجامعة، أن جميع كلياتها معتمدة من وزارة التعليم العالى المصرية والجامعات الأجنبية الشريكة، مشيرة إلى أن الخريج يحصل على شهادتي تخرج، إحداهما معتمدة من وزارة التعليم العالي، والآخرى معتمدة من جامعتي جرينيتش وبيدفوردشير البريطانية، فضلاً عن إمكانية استكمال الدراسات العليا دون معادلة بجامعات الشريك البريطاني، والحصول على عضوية في النقابات المهنية المصرية المختلفة، وتوفير فرص عمل مميزة في كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

فئات مصروفات ومنح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية:

مصروفات ومنح الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية الأخرى:

مصروفات ومنح المصريين الحاصلين على الدبلومة الأمريكية:

الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية بالدول العربية:

الطلاب الأجانب