جامعة أكتوبر للعوم الحديثة تنظم المعرض السنوي لمشروعات التخرج

نظمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب المعرض السنوي لمشروعات تخرج عدد من طلاب الكليات المختلفة وذلك وفقاً لمنهج يحدد استراتيجيات تتبنى قضايا التنمية المستدامة وخطة الدولة 2030 ومحددات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) التي تمّ إعلانها في عام 2015، وتُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب من الاحتباس الحراري والمؤثرات الناتجة عن التغيرات المناخية وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

مشروعات تخرج 2022

وقالت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس الأمناء، إنَّ الجامعة انتهجت سياسة للارتقاء بأنماط الحياة والاحتياجات البشرية لافتة إلى أنَّها الجامعة بإعداد برامج طموحة لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب لآليات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطويعها واستخدامها كأدوات حديثة في جميع المجالات والتخصصات، وفي هذا الإطار

معرض مشاريع التخرج 2021 كلية الفنون والتصميم

وقال الدكتور طارق صالح سعيد عميد كلية الفنون والتصميم، إنَّ ما يزيد على 90% من مشاريع الطلاب في المستويات الدراسية المختلفة هذا العام تخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحقق رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة، مضيفا إنه مع أنّ العام الدراسي 2021-2022 قد كان مليئًا بالتحديات لنا جميعًا، نظرًا لامتداد لتأثير «COVID 19» والتباعد الاجتماعي.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب

وتابع: «برغم كل تلك المصاعب، ما زال الطلاب ينفذون مشاريعهم بإصرار وتفانٍ منقطع النظير، بالطبع كان هذا نتاج لاهتمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين كانوا قدوة للطلاب في جميع مراحل الدراسة على مدار فصلين دراسيين كاملين».

وأضاف أنَّ معرض حصاد «10 HARVEST 10» هذا العام يأتي في دورة استثنائية مزدوجة تجمع بين الدورة 9 و10، وقد بدأ تقليد جديد نتمنى أن يستمر، وهو تحديد ضيف الشرف لهذه الدورة وهو (مركز تحديث الصناعة) IMC أحد الشركاء المهمين لكلية الفنون والتصميم وتعددت أوجه التعاون مما كان له أكبر الأثر في إدراج المشاكل الصناعية واتجاهات تطوير المنتجات في المقررات الدراسية المختلفة بما يحقق مخرجات التعلم ويؤكّد إكساب الطلاب مهارات الحياة العملية.