بعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2021، بدأ الكثيرون في البحث عن الجامعات ومصروفاتها وأوراق التقديم، ومن بين ما زاد البحث عنه، مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، نستعرض مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وتنسيق الجامعة والكليات المتاحة وشروط القبول بها، وفقًا للموقع الرسمي بها.

تنسيق جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وبحسب بيان الجامعة، فإن تنسيق الكليات جاء كالتالي:

تنسيق كلية طب الأسنان 90%.

تنسيق كلية الصيدلة 90%.

تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية 70%.

تنسيق كلية الهندسة 80%.

​​​​​​تنسيق كلية علوم الحاسب 70%.

تنسيق كلية الفنون والتصميم 70%.

تنسيق كلية علوم الإدارة 60%.

تنسيق كلية الإعلام 60%.

تنسيق كلية اللغات والترجمة 60%.

ومن المتوقع أن ينخفض تنسيق الجامعات الخاصة خلال الأيام المقبلة، بعد تخفيض الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021.

الكليات المتاحة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وتضم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عددا من الكليات، وهي:

كلية طب أسنان.

كلية الصيدلة.

كلية التكنولوجيا الحيوية.

كلية الهندسة.

كلية علوم الحاسب الآلي.

كلية العلوم الإدارية.

كلية الإعلام.

كلية اللغات.

كلية الفنون والتصميم.

مميزات الدراسة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

- أساسيات الهندسة وهندسة النظم في مختلف التخصصات.

- فاعلية استخدام الحاسب الآلي في الاتصال والحساب والتصميم.

- استخدام التقنيات الاحتمالية والإحصائية والعشوائية.

- العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.

- دراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية التي توسع من آفاق الطلاب.

- تطوير المهارات التحليلية والقدرات الإبداعية للطلاب.

شروط القبول في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

ويشترط للانضمام لكليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول الذي تعلنه وزارة التعليم العالي والتنسيق الداخلي للجامعة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وتطلب الالتحاق بالجامعة تقديم بعض المستندات كالتالي:

- تقديم مستخرج رسمي وصورتين من المؤهل الدراسي الأصلي موثقا من السفارة المصرية أو الخارجية المصرية للشهادات غير المصرية.

- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6.

- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور المصريين.

- الموقف من التجنيد لمن تخطى 19 عاما.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وجاءت مصروفات كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مقسمة إلى عدة فئات حسب المجموع، ويضاف إلى تلك المصروفات 340 يورو، قيمة استخراج الشهادة، كالتالي:

مصروفات كلية الإعلام ما بين 58.560 جنيه و83.65 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون والتصميم ما بين 64.260 جنيه و91.800 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم حاسب ما بين 49.980 جنيه و71.400 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات والترجمة ما بين 42.840 جنيه و61.200 جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية ما بين 70 ألف جنيه و100 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان ما بين 134.390 جنيه و158.100 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة ما بين 83.545 ألف جنيه و119.350 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة ما بين 64.260 ألف جنيه و91.800 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الإدارية ما بين 58.560 و83.650 ألف جنيه.

عنوان جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وتوجد جامعة أكتوبر في 26 يوليو- طريق المحور- تقاطع طريق الواحات- 6 أكتوبر.

رقم تليفون جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

ويمكن التواصل مع الجامعة عن طريق الهاتف على أرقام: 3837-1113 أو 3837-1115 أو .3837-1516.