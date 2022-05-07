جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة تتيح التسجيل المبكر لتنسيق 2022

اعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، إتاحة التسجيل المبكر للالتحاق بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وبدء إختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022 وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من داخل مصر وخارجها للعام الأكاديمي 2022/2023، لمختلف الكليات مع التأكيد على الإلتزام بكافة الضوابط و الإجراءات وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأوضحت الجامعة في بيان لها، الكليات المتاحة أمام الطلاب للتقدم إليها، والمتمثلة في كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والهندسة وعلوم الحاسب والفنون والتصميم وعلوم الإدارة والإعلام واللغات والترجمة، منوهة بأنها حددت الاشتراطات والأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها .

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

وتابعت الجامعة أن الخريج يحصل خريج الجامعة على شهادتي بكالوريوس معتمدة من وزارة التعليم العالي المصرية وجامعتي جرينتش أو بيدفوردشير البريطانية وفرصة لاستكمال الدراسات العليا بجامعات الشريك البريطاني وعضوية في النقابات المهنية المصرية المختلفة، وتوفير العديد من فرص العمل المميزة في الشركات الكبرى.

ونوهت عبر موقعها الرسمي، بأن التقديم للطلاب الجدد للعام الجامعي 2022-2023 وفقاً للحدود الدنيا المعلنة يوم 7 سبتمبر2021 للقبول بالجامعات الخاصة، و أنه الحد الأدنى للتقدم للكليات قابل للتغيير و التحديث بناءاً على التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وأكدت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة سيقر في الإجتماع المقبل الحد الدنى للقبول والالتحاق بالجامعات الخاصة 2022، وأن المجلس لم يبت في الاقتراحات المقدمة بشان الحدود الدنيا حتى الآن.