«البنك الأفريقي»: نهدف لتعزيز حياة المواطنين ونستعين بأنظمة مصرية للتطوير

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك يهدف إلى تعزيز حياة الأفارقة، لذا يتم الاستعانة بأنظمة صينية وأنظمة أوروبية وبنوك مصرية لتطوير النظام بالبنك.

وأضاف «أورواما»، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن النظام الأفريقي يتم تطويره لصالح الأفارقة، مشيرًا إلى أن سعادته البالغة بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك فيستا وبنك كوريس وبنوك أخرى في القارة لتحقيق هذه الاستراتيجية القارية.

«أورواما»: الاستعانة ببنوك مصرية في نظام التطوير

ولفت رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد إلى أن الأداء المالي قوي وأن العائدات تخطت مليار دولار بعام 2019، والتي ترتفع رغم التحديدات، إذ أن الدخل الصافي زاد بنسبة 25% بعام 2020/2021 وبلغ 381 مليون، موضحا أن إجمالي الأصول التي تشمل الضمانات تبلغ حوالي 25 مليار دولار حتى نهاية 2021.

وأوضح أن رأس المال قوي للغاية، وأن حملة الأسهم ارتفعت من 3,4 مليار دولار في ديسمبر 2020 إلى 4 مليار دولار بديسمبر 2021، مشيرا إلى أن الزيادة المباشرة في رأس المال إضافة إلى إطلاق آلية الاتحاد الافريقي التي أدت إلى زيادة الأوراق المالية الجديدة بنسبة مليار دولار.

رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد: نستهدف جمع أكثر من 2,6 مليار

ولفت «أورواما» إلى إستهداف البنك لجمع ما يزيد على 2,6 مليار، مشيرًا إلى تحقيق هذا الأمر بعد عدة أشهر من إطلاق تلك الالية، موجهًا شكره لحملة الأسهم والدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي على الدعم الكبير الذي قدموه لهذه العملية.

ودعى رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد كل من يرغب بالمشاركة من المؤسسات المالية القوية بأفريقيا للإنضمام، والتي يمكنها صنع فارق، خاتمًا حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعقد كل هذه الاجتماعات تحت رعايته.

وعبر «أورواما» عن تقديره لحملة الأسهم ومجلس الادارة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب الرئيس النيجيري، ومحافظي البنوك المركزية، والوزراء الحاضرون بالاجتماع، والعاملين بالبنك المركزي المصري، إضافة لشكر زوجته.