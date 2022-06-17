سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-6-2022 في البنوك المصرية

قبل أيام قليلة من بدء موسم الحج، يهتم الكثير من الراغبين في الذهاب لأداء مناسك الحج بمتابعة سعر الريال السعودي، حتى يتمكنوا من توفير ما يحتاجون إليه من أموال في رحلتهم لبيت الله الحرام، كما يحرص على ذلك العديد من الموظفين العاملين في دولة السعودية حتى يتمكنوا من معرفة قيمة الأموال التي يمتلكونها.

وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو، وجاءت الاسعار كالتالي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.97 جنيه لعمليات الشراء و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعره اليوم داخل البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء، مقابل 5.0 جنيه للبيع، وذلك بناء على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري لنحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو، داخل بنك الإسكندرية نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر العملة السعودية داخل بنك قناة السويس 4.95 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء.