سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك المصرية

البحث عن سعر الريال السعودي اليوم، على قائمة أولويات المسلمين الذين يستعدون للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يفضل كثيرون شراء العملة السعودية من الأسواق المصرفية العاملة في القطاع المصرفي قبل السفر.

واليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، تستعرض «الوطن» من خلال خدماتها اليومية، سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك العاملة بالأسواق المصرفية داخل مصر، وفق التعاملات التي وردت من البنك المركزي والأهلي وبنك مصر والتجاري الدولي، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنك المركزي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري، في حين سجل سعره في بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، داخل بنك الإسكندرية نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء، مقابل سعره في البنك الأهلي الذي بلغ نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر العملة السعودية داخل بنك قناة السويس 4.95 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع، وفق أول تحديث للبنك مع بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك كريدي أجريكول، 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، وبلغ سعره اليوم داخل البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع، وذلك بناء على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، كما بلغ سعره بمصرف أبوظبي الإسلامي، 4.97 جنيه لعمليات الشراء و4.98 جنيه للعمليات البيع.