سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم المسلمون في تلك الفترة خاصة من سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، بمعرفة والبحث عن سعر الريال السعودي قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

وتستعرض «الوطن» من خلال خدماتها اليومية، سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك العاملة بالأسواق المصرفية داخل مصر، وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس من بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول والبنك المركزي والأهلي وبنك مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس بالبنك المركزي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 16 يونيو، داخل بنك الإسكندرية نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وفق أول تحديث للبنك مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر العملة السعودية داخل بنك قناة السويس 4.95 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعره اليوم داخل البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع، وذلك بناء على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

كما بلغ سعره بمصرف أبوظبي الإسلامي، 4.97 جنيه لعمليات الشراء و4.98 جنيه للعمليات البيع.