سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في البنوك المصرية

تتابع شريحة كبيرة من المواطنين، أسعار العملات في الأسواق المصرفية العاملة داخل مصر، ومنها سعر الريال السعودي اليوم، خاصة من يستعدون للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج الأعظم.

واليوم االثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك العاملة داخل مصر والبنوك الأجنبية، وفق أول تعاملات وردت من البنك المركزي وقناة السويس والأهلي ومصر والتجاري الدولي، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمى بالبنك المركزي المصري، في حين سجل في بنك مصر نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر العملة السعودية اليوم داخل بنك قناة السويس 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، وفق أول تحديث للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو ببنك الإسكندرية نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء، وبلغ سعره في البنك الأهلي نحو 4.97 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، لنحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، كما بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 4.97 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.