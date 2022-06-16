بنك إنجلترا يرفع الفائدة 0.25% للمرة الخامسة في 6 أشهر

رفع بنك إنجلترا الفائدة، اليوم، بربع نقطة مئوية إلى 1.25%، وتعد هذه النسبة هي الأعلى خلال 13 عاما، وللمرة الخامسة منذ شهر ديسمبر الماضي، في مسعى من البنك المركزي البريطاني لمحاربة التضخم في البلاد.

إشارة قوية

ووفقًا لما نقلته قناة «العربية»، يُرسل بنك إنجلترا أقوى إشارة حتى الآن، على أنّه مستعد لإطلاق العنان لتحركات أكبر إذا لزم الأمر لترويض التضخم في إنجلترا.

وألمح بنك إنجلترا، إلى أنّه قد ينضم إلى الاتجاه العالمي المتنامي نحو زيادات أكبر في الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع، مضيفا: «سنكون منتبهين بشكل خاص للمؤشرات على المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، وسنتصرف بقوة إذا لزم الأمر»، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

كما رفع البنك المركزي البريطاني توقعاته لذروة التضخم هذا العام إلى أعلى بقليل من 11%، ما يعكس الزيادة المخطط لها في سقف أسعار الطاقة في أكتوبر، مشيرا إلى توقعاته بانكماش الاقتصاد في الربع الحالي من العام.

ورغم أنّ بنك إنجلترا كان أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة بعد الوباء، إلا أنّه يتحرك أبطأ من بعض نظرائه.

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس، وهي أكبر زيادة منذ العام 1994، كما رفع البنك الوطني السويسري بشكل مفاجئ أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق اليوم.