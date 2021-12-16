إزاي تشتري عربية جديدة بالتقسيط بأقل سعر فائدة وبأرخص الأسعار؟

يحلم الكثير من محبي اقتناء السيارات الملاكي بشراء سيارة لتكون خاصة بهم، تساعدهم على قضاء مشاويرهم العائلية أو الشخصية أو الذهاب والعودة من العمل، ولكن يظل ثمن السيارة عائقا كبيرا أمام الراغبين في شرائها، لذلك يلجأون إلى البحث عن طرق الشراء بالتقسيط وبأقل فوائد، ليكون الحل الأنسب حينها هو اللجوء إلى البنوك التي تتيح للعملاء الحصول على قرض السيارة.

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB قرض السيارة لعملائه، والذي يمكنهم من الحصول على قرض السيارة، ليتمكنوا من شرائها بنظام التقسيط وبأقل سعر فائدة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل شراء سيارة جديدة بنظام التقسيط من البنك التجاري الدولي، كالتالي:

مميزات قرض السيارة الجديدة من البنك التجاري الدولي CIB

- يتيح البنك التجاري الدولي لعملائه الحصول على قرض السيارة بتمويل يصل إلى مليون جنيه.

- يتيح البنك فرصة شراء السيارة بدون مقدم، فلم يكن هناك حاجه لدفع مقدم، ولكن يتم سداد قيمة السيارة من خلال الأقساط.

- يتيح البنك لعملائه فرصة الحصول على القرض بدون حظر بيع.

- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 13% حتى 14.5%.

- يقوم البنك التجاري الدولي بتمويل حتى 100% من قيمة السيارة.

- يتيح البنك التجاري الدولي للعملاء مرونة في السداد خلال فترة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

- يقدم البنك خدمة المساعدة لإصدار أو تجديد رخصة السيارة.

- تمتع براحة البال مع التأمين على الحياة طوال فترة السداد مهما طالت المدة.

- إمكانية التقسيط بدون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي، كما يجب أن تكون سارية.

- بيان موضح به سعر السيارة، كما يجب أن يكون مؤرخ وموضح به كماليات السيارة من الوكلاء المعتمدين.

- فى حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة في قطاع الخدمات المصرفية لدى البنك، يجب تقديم عددا من المستندات الإضافية وهي «كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر، أصل السجل التجاري الساري وما يعادله، ويمكن للبنك طلب مستندات إضافية».