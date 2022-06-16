«سعفان» يتفقد لجان الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وأجهزتها داخل المباني الخاصة بها، وأكد الوزير للناخبين ضرورة التحلي بالهدوء خلال الإدلاء بالأصوات لإتمامها بسهولة ويسر، مشددًا على تذليل أي مشكلة للوصول إلى تنظيم نقابي تمثل فيه جميع العمال بشفافية ونزاهة.

وشملت النقابات التي تتم فيها العملية الانتخابية: العاملون بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وزير القوى العاملة يتفقد لجان الاقتراع بمقرات النقابات

وتفقد الوزير خلال جولته، أماكن الاقتراع بمقرات النقابات العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والبترول، ومقار النقابات العامة للبريد والسياحة والفنادق والخدمات الصحية بمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما استفسر الوزير من المشرفين على العملية الانتخابية عن أي معوقات أو مشكلات واجهت العملية الانتخابية منذ بدايتها صباح اليوم، وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة.

«سعفان» يشيد بإقبال الناخبين

وأشاد الوزير خلال جولته بالإقبال الشديد من الناخبين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل تنظيم نقابي قوي يحمي حقوق العاملين في جميع قطاعات العمل ويدافع عنها، ويوازن بين مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي، وتوفير بيئة عمل يحقق فيها الرضا الوظيفي بين أصحاب الأعمال والعمال في ظل الجمهورية الجديدة.