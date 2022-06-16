تأجيل محاكمة أم بتهمة تعذيب طفلتها حتى الموت بسبب «وجبة» لـ16 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها عمدا مع سبق الإصرار، بعد طلبها الطعام منها بمنطقة دار السلام، لجلسة 16 أغسطس المقبل، وصدر القرار المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين الدكتور عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

تفاصيل الجريمة

وجاء في أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة، تبيّن أنّها ضربت المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها، غير آبهة لصغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوى على تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتى بكت المجني عليها شاكية لها شدة جوعها، آملة ألا تنفر من سؤالها، ففاجأتها بتنصلها من الأمومة، ضاربة إياها علي وجهها فاشتد بكائها، فانهالت عليها صفعا حتى ارتطم رأسها بالحائط، فأغشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ووجّهت النيابة العامة للمتهمة، تهمة ضرب أفضى إلى موت.

وصلة تعذيب

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول طفلة جثة هامدة وعليها آثار تعذيب، وبسؤال والدتها قررت أنّها ضربتها، وهو ما أسفر عن فقدانها للوعي ووفاتها بعد تعرضها لوصلة تعذيب على يديها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، وجرى إلقاء القبض على الأم المتهمة، والتي قررت أنّها لا تقصد قتلها، وإنّما كان الغرض من فعلتها هو تربية طفلتها.