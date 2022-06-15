طقس محافظة سوهاج اليوم.. شديد الحرارة نهارا وانخفاض نسبة الرطوبة

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، طقسا شديد الحرارة خلال ساعات النهار الأولى، ويستمر ارتفاع الحرارة في الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة على محافظة سوهاج

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم بمحافظة سوهاج، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، 37 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية.

حالة الطقس في جنوب الصعيد

ووفقا للهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، فإن هذا الوقت من العام يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على جنوب الصعيد عامة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا، وتستمر هذه الأجواء خلال فصل الصيف، ويصاحب هذا الارتفاع في درجات الحرارة انخفاض في نسبة الرطوبة، لذا فإن الإحساس بالحرارة يكون مرتفع عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويقل في الظل.

تأثير منخفض الهند الموسمي

ومع دخول فصل الصيف، وطبقا للتوزيعات الضغطية، يظهر تأثير منخفض الهند الموسمي على جمهورية مصر العربية، ومن ثم نجد أن نسب الرطوبة على شمال البلاد تكون أكبر بكثير من جنوب البلاد.

ويرجع ذلك إلى أن منخفض الهند الموسمي بالنسبة للقطاع الشمالي للبلاد عند مروره على البحر المتوسط يحمل كميات كبيرة من الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتقليل درجات الحرارة المقاسة.

وفي جنوب البلاد، يمر منخفض الهند الموسمي على البحر الأحمر ويحمل كميات رطوبة أقل، لذلك يكون الإحساس بدرجة الحرارة في الأماكن غير المعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس أفضل.