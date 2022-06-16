طريقة التقديم في مدارس النيل الدولية والشروط المطلوبة.. «الباب فتح»

أعلنت مدرسة النيل الدولية فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الموجودة في مصر لعام 2022 - 2023، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن الشروط المطلوبة للالتحاق بمدارس النيل الدولية، حتى يستطيع أولياء الأمور التقديم لأبنائهم بها؛ ليتيح الموقع الرسمي فرصة التقديم من خلاله.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقّراء بشكلٍ يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للالتحاق بالمدارس، وكيفية التقديم لها، وفق الموقع الرسمي لمدارس النيل الدولية، والتي جاءت كالتالي:

الشروط الملطوبة للتقديم لمدارس النيل الدولية 2022/2033

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال على 4 سنوات و11 شهرًا و 29 يومًا في الأول من أكتوبر للعام الدراسي الجديد.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة كي جي على 3 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في الأول من أكتوبر للعام الدراسي الجديد.

- أن يكون أحد الوالدين حاصلًا على الأقل على مؤهلٍ جامع عالٍ بكاليورويس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصاية قانونية.

- لا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي مهارات الرياضيات والمعرفة والمعلومات العامة والمهارات الحركية، إضافة إلى مهارات التفكير.

- وفي حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنا.

- يتم إبلاغ أولياء الأمور المقبولين فقط.

- لا بد من حضور الوالدين للمقابلة الشخصية، وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بالتقدم إلى مدارس النيل المصرية أو إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كل التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها إدارة مدارس النيل المصرية، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس مع الإلتزام بكل الشروط.

وعلى الراغبين في التقديم لمدارس النيل الدولية، الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بالمدارس والتقديم لها من هنــــــــــــا.