رابط وخطوات التقديم لوظائف مدارس النيل الدولية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط وخطوات التقديم للوظائف المطلوبة للعام الدراسي الجديد، موضحة أن التقديم يجري إلكترونيا، ويجب على جميع المتقدمين، اتباع كل الخطوات المطلوبة بشكل صحيح، مشددة على أن اجتياز المتقدم أي مرحلة لا يعني قبوله تماما.

رابط التقديم في وظائف مدارس النيل

وأضافت في بيان لها، أن رابط التقديم لوظائف مدارس النيل الدولية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 يشمل كل البيانات الخاصة بالمتقدم، سواء الاسم والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد، موضحة أنه تم فتح باب قبول طلبات التقديم لمجموعة من الوظائف سواء الأكاديمية أو الخدمات المساعدة.

خطوات التقديم لوظائف مدارس النيل الدولية

-الدخول على رابط التقديم للوظائف الإلكتروني.

- اختيار النوع.

- اختيار الرقم القومي.

- اختيار تاريخ الميلاد.

- اختيار محافظة الميلاد.

- التقديم للوظيفة المطلوبة.

الوظائف المطلوبة في مدارس النيل

وأوضحت وحدة مدارس النيل، أن الوظائف المطلوبة تشمل أكاديمية وخدمات مساعدة مثل وظيفة أخصائي نفسي ومسئول شئون إدارية ومراقبة امتحانات ومسئول استقبال ومحاسب وأخصائي مخازن وأخصائي موارد بشرية وأخصائي اجتماعي وطبيب وممرضة ومنسق إداري رياض الأطفال ومساعد خدمات إدارية والمسئول الإداري للباصات.

أيضاً تشتمل الوظائف المطلوبة على مشرف العمال ومشرف أمن وأمن مخزن ومسئول شئون إدارية الأدوار وأخصائي نظم ومعلومات ورئيس الخدمات المساعدة ومشرفة طلاب وفرد أمن وفني وعاملة نظافة ومنسق حدائق ونجار وسباك وكهربائي.

وأكدت أن الوظائف تتطلب خبرة كافية في المجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى أربعة أعوام وتشترط إجادة اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن هذه النوعية من المدارس تتبع المناهج الدولية وتمنح شهادة دولية لملتحقيها، وتعتمد في التدريس على الجوانب العملية وتنمية مهارات الطلاب.