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محمود مسلم

إقبال كبير على انتخابات نقابة العلوم الصحية من المحافظات

كتب:

ماهر هنداوي
03:55 م | الخميس 16 يونيو 2022
الانتخابات

الانتخابات

شهد، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، انطلاق انتخابات النقابة العامة للعلوم الصحية، في التاسعة صباحا، والتي تستمر حتى الخامسة مساء، وذلك بالمقر الرئيسي للنقابة بالسيدة زينب، وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية، والمفوضين من قبل 26 لجنة نقابية بكافة محافظات الجمهورية.

انطلاق انتخابات نقابة العلوم الصحية

وتجرى انتخابات نقابة العلوم الصحية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، في أجواء ديمقراطية تتسم بالشفافية والنزاهة، إذ يتنافس على مقعد رئيس النقابة اثنان يتم اختيار واحد منهما، بينما على مقعد مجلس إدارة النقابة العامة يتنافس 31 مرشحا لاختيار 20 فردا فقط من بينهم.

ومن المقرر غلق باب الاقتراع في الخامسة مساء، لتبدأ مرحلة فرز الأصوات في نفس مقر الانتخاب بحضور المرشحين، على أن تعلن نتيجة الانتخابات بعد انتهاء الفرز، ثم يتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.