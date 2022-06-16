بنت هيفاء وهبي تتصدر التريند بسبب «فوتوسيشن».. «بقت شبه ماماتها»

بعد فترة طويلة من الغياب عن صفحات السوشيال ميديا، فاجأت بنت هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتتصدر البحث عبر مواقع التواص الاجتماعي.

لماذا تصدرت بنت هيفاء وهبي التريند؟

ونشرت زينب فياض، بنت هيفاء وهبي مجموعة جديدة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»، إذ ظهرت بفستان قصير، بنقوش الورود، وتوالت التعليقات عليها من الجمهور، مؤكدين أنها أصبحت تشبه والدتها بشكل كبير.

هيفاء وهبي تستعد لطرح كليب جديد

ومن ناحيتها، تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث كليباتها الغنائية الجديدة «تيجي‬⁩ تيجي»، إذ انتهت من تصويره قبل أيام قليلة في لبنان، والذي يتضمن العديد من الرقصات الاستعراضية، حرصت المطربة على مشاركتها مع الجمهور عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

وفي مايو الماضي، نشرت الفنانة هيفاء وهبي ‬⁩صورة من كواليس تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩ تيجي» عبر خاصية ستوري بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «رقص.. رقص.. رقص».

فيلم أشباح أوروبا

وتم تأجيل فيلم «أشباح أوروبا» لهيفاء وهبي، الذي كان من المفترض عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، ولكن الخلافات بين هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري التي ما زالت قائمة كانت سببا في تأجيل طرح الفيلم في دور العرض حتى الآن، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبوالحسن وبيومي فؤاد.