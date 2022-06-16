الجامعة البريطانية تستقبل رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور بكري سعيد عثمان، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية ورئيس جامعة السودان الدولية، رافقته الدكتورة أماني عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا، ونائب رئيس جامعة عموم أفريقيا، لمناقشة سبل التعاون بين الجامعات الأفريقية من خلال اتحاد الجامعات الأفريقية والجامعة البريطانية بمصر في مختلف المجالات العلمية والبحثية، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

الجامعة البريطانية

وخلال الزيارة، تفقد الوفد حرم الجامعة البريطانية وعددًا من كليات الجامعة ومعاملها المختلفة، التي تضمنت وحدة التحليل المالي المتكاملة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، ومكتبة الجامعة، ومستشفى الأسنان بالجامعة، بالإضافة إلى الاستوديوهات المتنوعة بكلية الإعلام، وتوربينات الهواء بكلية الهندسة، ومسرح الجامعة.

الجامعات الإفريقية

جاء ذلك بحضور، الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتورة ودودة بدران، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور مجيد حسن، عميد كلية الهندسة، والدكتور محي المزار، عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون، والدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة، والدكتور حسن متولي، عميد كلية الفنون والتصميم، والدكتورة مها عادل، عميد كلية التمريض، والدكتور عمر كارم، عميد كلية المعلومات وعلوم الحاسب، والسيد على متولي، الباحث السياسي والتحليلي بالجامعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، استعداد الكليات المختلفة لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة من الشهادات العربية والأجنبية 2022، وفقاً للقواعد والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.