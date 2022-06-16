وزير الزراعة يباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

باشر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مهام عمله، اليوم الخميس، من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعدادات للانتقال للعمل بالمقر الجديد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتفقد الوزير مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفي الوزارة، واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.

وعقد اجتماعا مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات والشركات ومكتب الوزير وبحث معهما بعض الملفات المتعلقة بسير العمل في مجال المحاصيل الاستراتيجية ومتابعة توريد القمح وكذلك وضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الادارية الجديدة.

وأشاد «القصير»، بدقة التجهيزات في مقر الوزارة بالعاصمة وجودتها بما يُسهل الإجراءات وتقديم الخدمات وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الذكية باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وأكد ‏وزير الزراعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتقال التدريجي للعمل بالعاصمة الإدارية مع ضرورة تأهيل جميع الموظفين ‏وتنمية قدراتهم لتلبية مُتطلبات التحول الرقمي.