التنسيق الحضاري ينظم معرض القاهرة الخديوية بالتعاون مع نادي السيارات

افتتح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة معرض القاهرة الخديوية «تراث يستحق الحفاظ»، بالتعاون مع نادي السيارات والرحلات المصري برئاسة المهندس على حلمي عيسى، ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 الى 17 يونيو 2022.

مجموعة متميزة ومنتقاه من الصور الفوتوغرافية القديمة

يعرض المعرض مجموعة متميزة ومنتقاه من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة لمباني القاهرة الخديوية المتميزة وطرزها الفريدة والمتنوعة، كما يعرض جهود الدولة وتضافر أجهزتها في الحفاظ عليها من خلال عمليات الترميم وغزالة كافة التعديات من مبانيها، واستعادة الأجزاء المفقودة من المباني وترميمها وإزالة كافة التعديات علي واجهات المحال وتغيير الواجهات بما يتناسب مع قيمتها ومكانتها التراثية، وإعادة إحيائها بدءا من ميدان التحرير وشارع الألفي وميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وميدان أحمد عرابي ومثلث البورصة والشريفين مرورا بميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية حاليا، ما يجعل القاهرة الخديوية متحف مفتوح يباهي باريس كما أراد لها الخديوي إسماعيل.

وحضر المعرض العديد من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والبارزة في المجتمع والعديد من المتخصصين في مجال العمارة.