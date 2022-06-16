«عملية تصفية وتهديد بالاغتيال».. شقيق زكريا الزبيدي يكشف آخر تطورات «أسرى جلبوع»

كشف يحيى الزبيدي، شقيق الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي أحد أبطال عملية «جلبوع»، آخر التطورات المتعلقة بأسرى سجن جلبوع، قائلًا إنه حتى الآن هناك 11 أسيرًا في العزل بالسجن الإسرائيلي، وهم الأسرى الـ6 الذين هربوا بالإضافة إلى الـ5 الذين ساعدوهم.

الحكم على الأسرى الـ11 بغرامة وحبس

وأضاف في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إلى أنه تم الحكم على الأسرى الـ6 بـ5 آلاف شيكل إسرائيلي و5 سنوات حبس، أما المساعدون الـ5 فقط حُكم عليهم بـ4 آلاف شيكل و4 سنوات حبس.

وتابع: «يعيشون ظروفا صعبة داخل السجن، وفي المرة الأخيرة هددوا محمد قاسم العارضة بالاغتيال داخل السجن»، مشيرًا إلى أن استشهاد شقيقه داوود الزبيدي، وشأس كممجي شقيق الأسير الفلسطيني أيهم كممجي عملية تصفية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

رثاء كممجي

يشار إلى أن الأسير أيهم كممجي بطل نفق سجن جلبوع رثى أخاه الشهيد شأس مخاطبا أمه من غرفة العزل، وقال: «يا أمي أعدي له فراشا من الورد، إن شأس اليوم شهيد، عانقيه عناقين وهبي إحداهما خالصا عني، بسم الله، اللهم إني صائم، بسم الله، اللهم إني حر، بسم الله اللهم إني أخو الشهيد.. يا أمي أعدي له فراشا من تراب البلاد وانثري فوق العلم المضرج الزعتر والريحان إنه موسم خصب وفير، بسم الله، الله أكبر.. يا أمي أعدي له وسائد من الحنون والنرجس وانثري على علمه المضرج الميرمية و زغردي وإن صرختي يا امي واصرخي يا امي في وداعه باسمي واسمك واسم السنوات الطوال التي ابعدتني ولم تبعدني يا أمي، بسم الله، اللهم إني صائم، اللهم إني الأسير الحر أخو الشهيد».