17 مهمة لـ مدير إدارة الدعم العيني ضمن وظائف وزارة التضامن الشاغرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي حاجتها للعديد من الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة، ومنها مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي، مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي، مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة و مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية.

وأوضحت التضامن أن هناك العديد من المهام العامة والتخصصية لمدير عام الإدارة العامة للدعم العيني تتمثل فيما يلي:

المهام العامة لمدير عام الإدارة العامة للدعم العيني

ينظم وينسق العمل بالإدارة العامة للدعم العيني وتوزيع العمل بما يضمن كفاءة العمل وفعاليته وفقا للخطط الموضوعة، وتحديد العلاقات وأشكال الاتصال بين القائمين على العمل في الإدارة العامة العيني.

يتابع سير الخطط والبرامج التشغيلية للإدارة العامة والتأكد من تنفيذها وفقا للاستراتيجية العامة للوزارة بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

يوجه أداء مرؤوسيه ومتابعتهم والأشراف عليهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها بالوزارة.

يجري الاتصالات بغرض تمثيل الإدارة العامة و التصرف في معالجة الموضوعات في حدود السياسات المعتمدة و القوانين واللوائح.

يوجه ويتابع سير الإجراءات من حيت الجودة والدقة والفاعلية والاحترافية وضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوزارة وتقديم المقترحات المتعلقة بالتطوير.

يرفع التقارير الدورية والمتعلقة بسير العمل في الإدارة للرئيس المباشر بناء على التوجيهات الصادرة أو على أساس مدة زمنية محددة.

يتولى إصدار القرارات التنفيذية والأوامر والتعليمات والاعتماد النهائي لبعض الأعمال.

المهام التخصصية لمدير عام الإدارة العامة للدعم العيني

يتابع تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير منظومة الدعم العيني.

يشارك في إعداد الخطة السنوية لمنظومة الدعم العيني.

يتابع تنظيم وتطوير البحوث الاجتماعية ودراسات الحالة ووضع معايير لمستحقي الدعم العيني.

يتابع تحديد الفئات المستهدفة والمستحقة لتقديم خدمات الدعم العيني وفقا لمعايير وقياسات عائلة.

يقترح التشريعات الخاصة بتطوير الدعم العيني وإصدار كافة اللوائح التي من شأنها تيسير العمل وتحقيق النتائج المرجوة.

يتابع ويقوم بالتقييم للخدمات المقررة وتحسين العمليات وإقرار كافة التقارير التي تستخدمها إدارات ووحدات العمل.

يوجه بالعمل على تطوير وتنظيم برامج تنمية و بناء القدرات لمقدمي الخدمة .

يوجه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنبؤ بالإخطار المحتملة و البيانات والأخبار وتحليلها للخروج بمعلومات صحيحة ومؤكدة للتخطيط بناء عليها.

يتابع وضع خطط مواجهة الأزمات والكوارث.

يوجه نحو المشاركة في إعداد المخططات والنظم الاجتماعية لفئات العمالة الغير منتظم، وبالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية لضمان شمولها بمظلة الحماية الاجتماعية.